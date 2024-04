Spiaggia di Priaruggia, conclusa la bonifica da amianto

"Le operazioni di bonifica sono in fase di completamento ed entro la settimana verranno fatte nuove analisi da parte di Amiu e sottoposte alla Asl. Quando la Asl darà il via libera si potrà riaprire la spiaggia, noi speriamo già questo fine settimana".

Lo ha detto l'assessore all'Ambiente, rispondendo a un'interrogazione riguardante la situazione della spiaggia di Priaruggia, chiusa dal 19 aprile dopo il rinvenimento di materiale di amianto, presentata in occasione del consiglio comunale di martedì 30 aprile 2024.

"Riguardo la scaletta di accesso alla spiaggia, Aster ha avviato i lavori la scorsa settimana, poi per la bonifica hanno interrotto, ma i lavori termineranno entro metà maggio e questo consentirà ai cittadini di poter fruire nuovamente del litorale di Priaruggia", ha aggiunto l'assessore alle Manutenzioni.

I testi delle interrogazioni

Pandolfo: "A seguito della chiusura della spiaggia di Priaruggia, nel levante genovese a partire da venerdì 19 aprile 2024, con un provvedimento di interdizione al pubblico fino ad avvenuta bonifica, necessario in conseguenza del rinvenimento di materiale contenente amianto, si chiede di sapere quando il Comune prevede la riapertura della spiaggia? Da mesi, fra l'altro, la scalinata pubblica di accesso alla spiaggia di Priaruggia da via V Maggio lato di ponente (di fronte al civico 99 di via V Maggio) è chiusa, rendendo difficile l'accesso al litorale. Quali azioni intende mettere in atto la civica amministrazione per ripristinare celermente l'accesso attraverso la scalinata pubblica?".

Gandolfo: "Chiede all'amministrazione informazioni sull'interdizione alla spiaggia di Priaruggia nel levante genovese e sulla situazione della spiaggia del Bai".