"Basta scarichi fognari nella baia di Priaruggia", il comitato lancia la petizione

Una petizione online, attraverso la piattaforma Change.org, per chiedere di risolvere il problema dell'inquinamento dell'acqua di balneazione della spiaggia pubblica di Priaruggia, a Quarto. L'iniziativa è stata lanciata dal comitato spontaneo 'Amici del Mare di Priaruggia' negli ultimi giorni, con un appello rivolto al sindaco di Genova Marco Bucci e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Da tempo ci sono criticità - sostengono i promotori - causate dagli scarichi fognari riversati abitualmente nella baia di Priaruggia senza alcun trattamento di depurazione, un vero e proprio danno ambientale oltre a un pericolo serissimo per la salute dei cittadini, come da campionamenti di Arpal. Considerato che la salvaguardia del mare e della salute dei cittadini non rappresentano una priorità per le autorità competenti, è tempo che i cittadini facciano sentire la loro voce".

Si legge nella petizione: "I campionamenti di Arpal attestano ufficialmente che la qualità dell’acqua della baia di Priaruggia è in costante peggioramento per inquinamento da scarichi fognari (batteri Escherichia Coli ed Enterococchi Intestinali). Nel corso degli ultimi 5 anni (dal 2019 al 2023) la classificazione è passata da eccellente a scarsa, vale a dire la valutazione più bassa possibile della qualità dell’acqua. Per l’anno 2024 sarà nuovamente scarsa (come per il 2023) e non va sottovalutato il fatto che dopo cinque anni consecutivi con questa classificazione il D.lgs 116/08 impone un divieto permanente di balneazione".

I promotori della petizione chiedono a Regione Liguria, Città Metropolitana e Comune di Genova: "Per quanto di rispettiva competenza, a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, di intraprendere i seguenti provvedimenti essenziali per eliminare le ben note cause dell’inquinamento: disporre i debiti controlli lungo l’intero alveo del Rio Priaruggia, per la ricerca di perdite ed eventuali sversamenti fognari illegali e per tutte le azioni necessarie volte a eliminarli. Disporre la dismissione o un congruo prolungamento della condotta fognaria di emergenza, per evitare la contaminazione della baia di Priaruggia dai reflui fognari riversati in mare dalla stessa". Provvedimenti ritenuti essenziali dal comitato spontaneo, che poi chiede anche interventi strutturali: "La posa di un diffusore, opportunamente dimensionato, allo sbocco della condotta; la realizzazione di un sistema di depurazione naturale della zona di miscelazione dello scarico a livello del diffusore, la realizzazione di vasche di prima pioggia". La petizione, disponibile a questo link, è stata già firmata da oltre 500 persone.

