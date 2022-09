Priaruggia, nuovo divieto di balneazione

Dopo Multedo anche a Priaruggia, a Quarto, scatta il temporaneo divieto di balneazione. La decisione è stata presa giovedì 8 settembre 2022 dopo i campionamenti effettuali da Arpal nelle acque del mare genovese. Elevato il valore degli enterococchi intestinali.

Su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora in base ai campionamenti eseguiti da Arpal, il vicesindaco ha quindi disposto il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Nei prossimi giorni saranno effettuati altri campionamenti, come di consueto. La spiaggia è stata colpita da diversi divieti di balneazione nel corso dell'estate del 2022, l'ultimo tra il 2 e il 9 agosto.