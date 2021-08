Temporaneo divieto di balneazione a Priaruggia, in corso Italia e a Quinto

Nel primo caso la decisione è scattata dopo gli ultimi campionamenti eseguiti da Arpal. Altrove per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive

/ Via Silvano Stacchetti

Il vice sindaco Massimo Nicolò, su proposta dell'assessore all'ambiente Matteo Campora, in base ai campionamenti eseguiti da Arpal, ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di litorale spiaggia Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all'asse di via Capo San Rocco.

Inoltre, per consentire lo svolgimento di manifestazioni sportive, il vicesindaco Massimo Nicolò ha disposto le seguenti interdizioni alla balneazione: