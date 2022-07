Priaruggia, temporaneo divieto di balneazione

Temporaneo divieto di balneazione a Priaruggia, la comunicazione del Comune è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 luglio 2022.

In base ai campionamenti eseguiti da Arpal il sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta dell'assessore Matteo Campora, ha disposto il divieto di balneazione temporaneo nella spiaggia di Priaruggia a Quarto.

Il divieto va dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco. Anche nel 2021 a Priaruggia era stata vietata la balneazione in alcuni periodi dell'estate.