Canoista 15enne disperso in mare, ritrovato a Vernazzola

/ Via Priaruggia

Ore di apprensione giovedì sera per un ragazzino disperso in mare a Priaruggia.

Il 15enne era uscito in canoa con altri due coetanei e un insegnante per una lezione ma, al rientro a riva, erano soltanto in tre: il maestro ha subito dato l'allarme.

Via mare si è mossa una pilotina della guardia costiera e il gommone dei vigili del fuoco, nucleo sommozzatori.

In azione anche Drago, l'elicottero dei pompieri, quando il buio è calato sulla spiaggia.

Dopo le 20 il giovane è stato avvistato al largo di Vernazzola, è stato portato a terra stremato dalla fatica ma in buone condizioni di salute.