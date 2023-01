Tifosi Genoa provano a rimettere la bandiera sullo scoglio: uno finisce in mare, l'altro alla deriva

Disavventura in mare per due giovani tifosi del Genoa che hanno cercato di ripristinare la bandiera del Grifone portata via dalla mareggiata a Priaruggia, sono stati salvati dalla Capitaneria di Porto dopo essere stati portati via dalle onde. È successo intorno alle ore 17:30 di sabato 21 gennaio 2023.

I due giovani, a bordo di un piccolo tender di circa 2,5 metri, privo di motore, si sono avvicinati allo scoglio di Priaruggia dove, fino a qualche giorno fa, si trovava il vessillo. A causa del mare e del vento un ragazzo è caduto in acqua mentre l'altro, rimasto a bordo, è stato trascinato al largo dal moto ondoso in direzione levante. Mentre il giovane caduto in mare è riuscito, tramite gli scogli semisommersi, a raggiungere terra dopo pochi minuti, l’amico è stato spinto sempre più al largo e, a causa del vento, del mare e del freddo, senza essere in grado di tornare riavvicinarsi alla costa utilizzando le pagaie.

Il diportista in evidente difficoltà ha attirato l’attenzione dei passanti presenti in zona che hanno richiesto l’intervento della Guardia Costiera. La sala operativa della

Capitaneria di porto di Genova ha prontamente inviato sul punto la motovedetta CP 311 che ha intercettato il gommone al traverso dei Bagni Europa a oltre 300 metri dalla costa e ha tratto in salvo il ragazzo, infreddolito e bagnato ma in buono stato di salute.

La Guardia Costiera invita, prima di effettuare un’uscita in mare anche a poca distanza dalla costa, a valutare con attenzione le condizioni del tempo e del mare che se sottovalutate possono costituire un grave pericolo per l’incolumità delle persone. Per le emergenze è possibile contattare la Guardia Costiera tramite il numero unico di emergenza 112 o tramite il numero blu 1530 riservato esclusivamente al soccorso in mare.