Single in cerca di casa: Genova una delle poche città del nord in cui si può comprare in centro

Acquistare casa in città o in provincia? Tralasciando le considerazioni sulla qualità della vita, per chi fa affidamento solo sul proprio reddito molte grandi città italiane risultano inaccessibili, mettendo i residenti di fronte ad una scelta: trasferirsi in provincia o convivere per poter accedere a una più vasta gamma di opzioni. Questo è quanto emerge dall'analisi di Immobiliare.it Insights, business unit specializzata in analisi di mercato di Immobiliare.it.

Lo studio ha preso in considerazione i redditi medi dichiarati all'Agenzia delle Entrate e li ha incrociati con i prezzi medi al metro quadro e un potenziale finanziamento dell'80% del valore dell'immobile per 25 anni. Ne emerge che, guardando ai bilocali, il singolo alla ricerca della casa dei propri sogni fatica a trovarla in città e molto spesso anche in provincia. Se i grandi centri del nord e del centro Italia rimangono per lo più inaccessibili, è possibile comperare nel comune con più tranquillità solo in due città: Genova e Torino. Le città più care d'Italia invece sono Milano e Roma.

Per quanto riguarda Genova, in media, un appartamento costa in media 1.615 euro al metro quadro, con varie oscillazioni: a seconda del quartiere si passa da 921 euro nell'entroterra a 3.201 euro nei quartieri del levante, con una spesa di affitto media di 8,11 euro al metro quadro (da 5,97 a 10,67 euro). Se la zona in cui comprare casa costa di più è il levante, resta più cara della media anche la zona del centro, mentre va meglio in zona centro storico/circonvallazione e Pegli, e le altre aree - anche quelle considerate in genere centrali come Oregina, Principe, Marassi e Carmine - sono generalmente tutte meno dispendiose, sia per l'acquisto sia per l'affitto.

Il confronto con una delle città più care come Milano è evidente, dove in media si spendono 5.185 euro a metro quadro per l'acquisto (con punte fino a 9.956 nel cuore della città) e 21,29 euro a metro quadro per l'affitto. Anche nelle zone più periferiche del capoluogo lombardo non si scende sotto i 2.680 euro al metro quadro e 15,50 per l'affitto.