Imbarco traghetti, quando è previsto il "bollino rosso" per traffico sulle strade di Genova

L'alta stagione porta con sé le interminabili code vicino al porto di Genova per le auto dei tanti turisti che vanno a prendere il traghetto. La polizia locale, sulla base degli orari delle partenze, ha calcolato quali saranno i momenti più "caldi" per la viabilità cittadina (ma con disagi che, spesso, iniziano già in autostrada).

Per quanto riguarda oggi, venerdì 19 luglio, il traffico è da bollino giallo a partire dalle 11 e fino a tarda sera. Per tutta la giornata di domani, sabato 20 luglio, invece, il bollino sarà arancione. Domenica mattina non sono previsti particolari problemi, mentre il pomeriggio si colorerà nuovamente di giallo dalle 14.

Attenzione alla prima metà della prossima settimana, quando aumenteranno i viaggiatori che si metteranno per strada per raggiungere il terminal traghetti. Lunedì 22 luglio sarà caratterizzato da bollino arancione a tutte le ore, martedì bollino arancione al mattino che poi diventerà giallo dalle 14, mentre mercoledì attenzione al pomeriggio: mentre al mattino non sono previste criticità, dalle 14 e fino a oltre le 22 il bollino sarà rosso. Dunque si prevedono code e disagi nella zona vicino al porto.