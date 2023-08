Autostrade, al via il controesodo: previsioni traffico e cantieri del weekend e della prossima settimana

Inizia il "controesodo" e sono tanti i cittadini che torneranno dalle vacanze dopo la settimana di Ferragosto. Occorre dunque prestare particolare attenzione alla situazione in autostrada nel weekend e la prossima settimana in modo da poter programmare il rientro o qualsiasi altro spostamento negli orari in cui si prevedono meno code.

I tempi di percorrenza previsti sono superiori (bollino giallo) e molto superiori alla media (bollino rosso) soprattutto nel fine settimana, specialmente domenica sulla A7 e sulla A26 in direzione nord e sulla A10 verso est. Sulla A7, in particolare, si prevedono condizioni di disagio per tutta la settimana a venire, eccezion fatta per la fascia serale.

Ecco le previsioni del weekend e dei prossimi giorni, con i cantieri attivi: