Traffico in autostrada, domenica da 'bollino rosso': i tratti più a rischio

Sarà una domenica caratterizzata dal traffico intenso sulle autostrade liguri nonostantre lo stop ai cantieri più importanti ancora per i weekend di settembre, e coloro che stanno pianificando il rientro dovranno tenere conto degli orari di maggior criticità.

In particolare, sulla A7 e sulla A10 sono previsti tempi di percorrenza molto superiori rispetto alla media: sulla Genova-Milano il bollino rosso è previsto in direzione Serravalle dalle 13 alle 19. Negli stessi orari, bollino rosso anche sulla Genova-Ventimiglia per chi si reca verso il capoluogo ligure (e lo svincolo per la A26).

Per il resto, bollino giallo sulla A7 dalle 13 alle 19 in direzione Genova, e dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 21 (ricordiamo che dalle 13 alle 19 sarò rosso) in direzione Serravalle. Sulla A10, bollino giallo in direzione Genova per tutto il giorno tranne dalle 13 alle 19 in cui diventerà rosso, mentre in direzione Savona ci sarà 'solo' il bollino giallo dalle 13 alle 19.

Va leggermente meglio sulla A12, dove è previsto bollino giallo dalle 13 alle 19 in entrambe le direzioni, e sulla A26 dove il bollino giallo è previsto dalle 13 alle 21 in direzione Gravellona Toce e dalle 13 alle 19 in direzione Pra'.