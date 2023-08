Meteo Liguria: tornano caldo e afa, la tendenza per weekend e Ferragosto

Nuovo aumento delle temperature in arrivo su tutto il nord Italia a causa della risalita di aria africana sul Mediterraneo occidentale. “L'affondo di una saccatura di aria fredda in Oceano Atlantico – spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com – provoca una nuova risalita di aria calda sul Mediterraneo. Stavolta, a differenza dell'avvezione calda da record del mese di luglio, la risalita sarà meno decisa e mitigata da correnti che non assumeranno mai una curvatura pienamente meridionale, bensì più occidentale.”

In Liguria è previsto il ritorno di caldo e afa nel weekend. “Le temperature sono già in aumento – continua l'esperto – come abbiamo già avuto modo di percepire, dopo i valori piacevolmente sotto media degli ultimi giorni. Nel fine settimana si potranno raggiungere, e localmente superare, valori fino a 32-33°C nelle zone più interne. Sui litorali invece, temperature fino a 30°C ma con un'accentuata sensazione di afa che aumenterà gradualmente giorno dopo giorno.”

Anche per Ferragosto le prime tendenze indicano il caldo, senza escludere perturbazioni sulle alture: “L'inizio della prossima settimana sarà ancora caldo – annuncia Buscemi – ma poco per volta inizieranno a insinuarsi correnti umide atlantiche in quota che potranno portare alla formazione di locali temporali sulle Alpi, mentre sulle coste il tempo dovrebbe mantenersi stabile e ampiamente soleggiato. Questa tendenza ovviamente necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni.”