Meteo Liguria, le previsioni per la settimana di Natale

La settimana di Natale sulle regioni nord-occidentali vedrà una prima parte ancora caratterizzata da tempo stabile e per lo più soleggiato specie sulle Alpi; nubi già in graduale aumento sulle pianure (in sostituzione alle nebbie) e in Liguria, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

A partire da giovedì si faranno strada correnti più miti atlantiche, accompagnate da alcune perturbazioni che determineranno un progressivo peggioramento con il ritorno delle piogge (e nevicate sulle Alpi). Nel contempo le temperature subiranno un rialzo nei valori minimi in pianura, caleranno invece in montagna.

Previsioni meteo Liguria lunedì 20 dicembre 2021

Prosegue la fase stabile su tutto il Nord Ovest, con nebbie ancora presenti sulle pianure specialmente nella prima parte della giornata; tendenza ad aumento della nuvolosità in Liguria specialmente nella seconda parte della giornata; più soleggiato su settori alpini. Minime diffusamente negative sulle pianure al mattino con gelate; valori più miti in Liguria.

Previsioni meteo Liguria martedì 21 dicembre 2021

Ancora fase di stabilità sulle regioni del Nord Ovest ma con generale incremento della nuvolosità su Liguria e Piemonte, in un contesto ancora fosco tra alessandrino, vercellese ed astigiano; soleggiato in Valle d'Aosta e settori alpini piemontesi. Temperature ancora diffusamente negative in pianura, con gelate al mattino; valori più elevati in Liguria.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 22 dicembre 2021

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla Riviera centrale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; su Riviera di levante e sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1250 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 23 dicembre 2021

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 24 dicembre 2021

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo. Nello specifico su Riviera di ponente, Alpi e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Riviera centrale e Riviera di levante molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria Natale sabato 25 dicembre 2021

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con piogge ed acquazzoni, in momentanea attenuazione pomeridiana. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria Santo Stefano domenica 26 dicembre 2021

La circolazione depressionaria, responsabile di residue piogge o temporali mattutini, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle Alpi cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.