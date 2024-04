Meteo Liguria: le previsioni fino al primo maggio

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana tra sabato 27 e domenica 28 aprile a Genova e in Liguria? E cosa dobbiamo aspettarci nei primi giorni della prossima settimana? Ecco nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3BMeteo.

Meteo Genova e Liguria sabato 27 aprile

Secondo gli esperti di 3BMeteo sabato a Genova nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio e temperature comprese tra gli 11 e i 16°C. Sul resto della regione Riviera di ponente con nubi sparse alternate a schiarite e tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. A levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata.

Meteo Genova e Liguria domenica 28 aprile

A Genova, spiegano da 3BMeteo, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Temperature comprese tra i 12 e i 22°C. Si rafforza l'alta pressione sulla Liguria: sulla costa, sia a ponente che levante, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Per quello che riguarda l'interno situazione simile; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Meteo Genova e Liguria lunedì 29 aprile

A Genova nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, senza piogge e con temperature in aumento, tra la minima di 14 e la massima di 25°C. Sul resto della Liguria: su Riviera di ponente, Riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio.

Meteo Genova e Liguria martedì 30 aprile

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; su Riviera centrale e sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.

Meteo Genova e Liguria mercoledì 1 maggio

Secondo gli esperti di 3BMeteo giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; su Riviera centrale e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Ovviamente si tratta ancora di una tendenza che necessita di conferme, le previsioni potranno essere più accurate con il passare dei giorni.

