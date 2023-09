Meteo Liguria, transizione verso il maltempo: temporali e temperature in calo

Mentre il weekend sta trascorrendo all'insegna del sole e del cielo sereno, la settimana in arrivo potrebbe riservare un meteo instabile, soprattutto nella seconda parte.

Lunedì l'anticiclone africano subirà un ridimensionamento per l'avanzata della saccatura atlantica verso l'Europa centro occidentale ma, domani, saranno interessati solamente Inghilterra, Francia e Germania. Come spiegano gli esperti di 3bMeteo, per l'arrivo della perturbazione in Italia bisognerà attendere almeno martedì o mercoledì.

Martedì in particolare non si esclude qualche breve episodio temporalesco sulla costa ligure, ma le probabilità non sono alte per ora. A Genova mercoledì, nel pomeriggio, è possibile l'alternarsi di pioggia e schiarite. Ma l'ondata di maltempo vera e propria sul capoluogo ligure - anche se per ora sono ancora proiezioni, visto che mancano ancora diversi giorni - potrebbe arrivare tra il prossimo fine settimana e l'inizio della settimana seguente, portando pioggia, temporali e un abbassamento delle temperature.

Insomma, mentre l'estate sembra destinata a durare in Liguria ancora qualche giorno, gli occhi sono puntati verso gli ultimi giorni della prossima settimana: una situazione ancora in evoluzione, per cui sarà necessario seguire gli aggiornamenti per avere qualche certezza.