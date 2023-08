Vento forte e mare mosso, poi temporali: le previsioni meteo di Arpal

Dopo il ciclone che ha colpito la regione, torna lentamente a rinforzarsi l'alta pressione. Martedì ancora molte nubi, mentre da mercoledì l'ingresso di aria più secca in serata darà vita ad ampi rasserenamenti. Il Centro funzionale meteo idrologico di Arpal ha registrato la temperatura minima della notte pari a 5.5 gradi a Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia); alle ore 11 la rete Omirl ha segnalato, invece, come valore più elevato fin qui registrato, 27.1 gradi a Rapallo. Il mare alla boa di Capo Mele è molto mosso con temperatura dell’acqua di 25.4 gradi.

Previsioni meteo Arpal martedì 29 agosto

Condizioni di instabilità in progressiva attenuazione rendono ancora possibili isolati rovesci o temporali d'intensità debole o al più moderata. Venti settentrionali in attenuazione ma ancora forti e rafficati su B e rilievi di C. Mare inizialmente molto mosso sulla costa occidentale di A e sulla costa di C per onda lunga di libeccio, in caduta nel corso del pomeriggio.

Previsioni meteo Arpal mercoledì 30 agosto

Il rapido transito di un'onda depressionaria sulla regione determina un nuovo acuirsi delle condizioni d'instabilità che favoriscono lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi d'intensità fino a moderata anche associati a repentini colpi di vento; fenomeni più probabili su Alpi Liguri e Appennino di Levante tra mattinata e primo pomeriggio. Fino alle prime ore del mattino ancora venti forti e rafficati dai quadranti settentrionali su B e localmente sulla parte orientale di A.

Previsioni meteo Arpal giovedì 31 agosto

Condizioni di residua instabilità favoriscono possibili rovesci sparsi d'intensità debole o moderata.