Pioggia, vento di burrasca e allagamenti: aggiornamenti e previsioni

Rovesci, e qualche allagamento, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile 2024 a Genova, soprattutto a ponente dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi anche per grondaie tappate e rami caduti in strada. Intorno alle 21:45 Arpal ha segnalato che a Pegli la precipitazione ha fatto registrare 35 mm/1h mentre il pluviometro di Monte Gazzo 5.2 mm/5 minuti. A Multedo si è allagato il 'solito' sottopasso di via Pacoret di Saint Bon (riaperto solo in mattinata, alle 5:30) mentre intorno a mezzanotte e mezza si sono registrati allagamenti tra via Pisoni e piazza Pallavicini a Rivarolo.

Vento di burrasca forte: i divieti

L'ondata di maltempo proseguirà nel corso della giornata di mercoledì 10 aprile 2024. Arpal non ha emesso allerta per le piogge, ma un avviso per vento di burrasca forte. A Genova entrano in vigore le ordinanze numero 09/2016 e 60/2016, che prevedono divieto di transito sulla sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati e chiusura al pubblico di giardini, parchi e cimiteri.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 10 aprile 2024

Nelle prime ore della mattina possibili temporali anche a carattere grandinigeno su tutte le zone. Possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, fulmini e piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le norme di autoprotezione. Venti da Nordovest di burrasca forte con raffiche oltre i 100 km/h su crinali e sbocchi delle valli di AB; di burrasca su D (60-75 km/h); forti e localmente rafficati (50-60 km/h) su CE. Mare molto mosso per onda lunga di Libeccio a Levante.

Previsioni meteo Liguria giovedì 11 aprile 2024

Venti ancora fino a forti su tutte le zone, in attenuazione dalla sera.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp