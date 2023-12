Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Dopo l'allerta neve ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 a Genova e nella nostra regione. Con la tendenza anche per lunedì 11 dicembre.

Previsioni meteo Liguria sabato 9 dicembre 2023

A Genova, spiegano gli esperti di 3BMeteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Temperature comprese tra la minima di 6°C e la massima di 11°C. Mare mosso. Nel resto della Liguria: a ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; a levante giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle Alpi nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata.

Previsioni meteo Liguria domenica 10 dicembre 2023

A Genova domenica con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, senza pioggia e con temperature comprese tra i 7°C e i 15°C. Situazione simile anche sulla costa a levante e a ponente e nell'interno. Qualche addensamento serale sull'Appennino. Mare da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria lunedì 11 dicembre 2023

Lunedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con addensamenti talora intensi nelle ore centrali della giornata e formazione di nebbie in serata, non sono previste piogge. Temperature comprese tra la minima di 10°C e la massima di 16°C e mare mosso con venti tesi al mattino. Nel resto della Liguria: su Riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Sull'Appennino nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata.