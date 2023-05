Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 8 maggio 2023 e che potrebbe essere all'insegna della variabilità.

Previsioni meteo Liguria lunedì 8 maggio 2023

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Genova sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma senza piogge. Temperature comprese tra i 16 e i 22 °C. Per quello che riguarda il resto della Liguria su Riviera di ponente, Riviera di levante e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria martedì 9 maggio 2023

Gli esperti di 3BMeteo prevedono a Genova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali. Temperature comprese tra i 17 e i 22°C. Venti al mattino moderati da Nord, al pomeriggio moderati da Sud. Nel resto della Liguria: sulla costa a ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; a levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 10 maggio 2023

A Genova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, temperature comprese tra 16 e 22°C. I venti saranno tesi e proverranno da nord-nordovest, mare mosso. Per quello che riguarda il resto della Liguria: sulla costa a ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; a levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 11 maggio 2023

Giovedì 11 maggio a Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio e poi schiarite in serarata. Ancora piogge nella giornata di venerdì 12 maggio. Poi possibile miglioramento sabato 13 e domenica 14 maggio 2023. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.