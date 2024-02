Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il fine settimana

Primo weekend di febbraio con aumento delle nuvole, ma senza pioggia a Genova e in Liguria. Le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 febbraio 2024.

Previsioni meteo Liguria sabato 3 febbraio 2024

A Genova, spiegano gli esperti di 3BMeteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata. Temperature comprese tra la minima di 7 e la massima di 15°C, venti da deboli a moderati e mare poco mosso. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria domenica 4 febbraio 2024

A Genova, domenica 4 febbraio, cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Temperature comprese tra gli 11 e i 14°C, venti moderati e mare mosso. Infiltrazioni umide raggiungono la Liguria determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria lunedì 5 febbraio 2024

Lunedì 5 febbraio prevista una giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Temperature comprese tra gli 11 e i 14°C, venti moderati e mare mosso. Sul resto della Liguria situazione simile a quella genovese sia a ponente che a levante sulla costa. Per quello che riguarda l'interno, sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

