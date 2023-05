Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 29 maggio 2023 e che sarà all'insegna della variabilità.

Previsioni meteo Liguria lunedì 29 maggio 2023

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Genova ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperature comprese tra i 18 e i 26°C. Nel resto della Liguria: a ponente cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani e schiarite serali; a levante poche nuvole al mattino, poi sumento con deboli piogge. Sulle Alpi giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria martedì 30 maggio 2023

Gli esperti di 3BMeteo prevedono cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio e ampie schiarite in serata. Temperature tra i 18 e i 26°C. Nel resto della Liguria: a ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, a levante e sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi, poi aumento con possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata. Sulle Alpi, infine, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 31 maggio 2023

A Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge e ampie schiarite in serata. Temperature tra i 18 e i 25°C. Sul resto della regione: a ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata mentre a levante e sull'Appennino sono previste nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata. Variabilità sulle Alpi.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 1 giugno 2023

Giovedì 1 giugno a Genova nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, schiarite in serata. Situazione simile, ma con deboli piogge venerdì 2 giugno, variabilità possibile anche nel fine settimana tra sabato 3 e domenica 4 giugno. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.