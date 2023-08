Allerta, 3BMeteo: "Imminente formazione di un ciclone tropicale con forte maltempo, temporali e venti fino a 80-100km/h"

Liguria in allerta arancione dalle ore 7 di domenica 27 agosto 2023. Lorenzo Badellino di 3BMeteo analizza la situazione e spiega quali sono i fenomeni attesi per le prossime ore, focalizzando l'attenzione sulla giornata di lunedì 28 agosto per la formazione di un ciclone dalle caratteristiche tropicali con temporali e venti fino a 80-100km/h

"Pilotata da una profonda saccatura atlantica sulla Penisola Iberica, un'intensa perturbazione sta raggiungendo la Liguria - spiega Badellino - e nel corso della giornata darà luogo a una decisa intensificazione dei fenomeni. Tra il pomeriggio e la sera rovesci e temporali anche di forte intensità bersaglieranno la nostra regione, estendendosi dalle aree centro-occidentali fino allo Spezzino, con rischio nubifragi. L'interazione tra l’intensa perturbazione atlantica e il mare molto caldo darà vita alla formazione di un potente ciclone dalle caratteristiche tropicali dalle prime ore di lunedì sul Mar Ligure, che potrebbe trasformarsi potenzialmente anche in un Medicane (uragano mediterraneo), destinato a impattare sulla costa tra Savona e Genova entro il primissimo pomeriggio. Ne conseguirà una sensibile intensificazione dei venti a rotazione ciclonica, con raffiche anche di 80-100km/h, mareggiate sulle coste esposte, oltre a marcato maltempo con piogge, temporali, rischio nubifragi e ulteriori accumuli pluviometrici che nell'arco delle 24 ore potranno raggiungere e localmente superare i 100mm. Una simile situazione potrebbe essere causa di seri danni sulle coste e criticità idrogeologiche sulle zone dell'entroterra. Nelle ore centrali del giorno, tuttavia, non sono escluse temporanee schiarite, con fenomeni che dovrebbero attenuarsi giusto per qualche ora. Martedì il ciclone inizierà ad indebolirsi, i venti tenderanno ad attenuarsi e anche l'instabilità andrà progressivamente riducendosi, seppur la giornata si manterrà spiccatamente variabile con possibilità di alcuni rovesci sparsi e intermittenti".

Previsioni 3BMeteo Genova lunedì 28 e martedì 29 agosto

Lunedì 28 agosto sarà una giornata molto perturbata con forti piogge soprattutto tra la notte e la mattinata accompagnate da nubifragi anche violenti, tendenti a divenire più moderati nel corso della giornata. Gli accumuli pluviometrici nell’arco delle 24 ore potranno anche superare i 100mm. I venti soffieranno forti con raffiche fino a 80km/h da sudest tra il mattino e il pomeriggio. Le temperature subiranno una diminuzione e le minime oscilleranno intorno a 17°C, le massime sui 21°C. Martedì 29 agosto le condizioni andranno migliorando, pur in un contesto di variabilità con possibilità di qualche pioggia fino al

primo mattino. I venti si attenueranno e le temperature risaliranno di alcuni gradi, fino a 24°C di giorno.