Meteo Liguria: le previsioni per il fine settimana del 27 e 28 aprile

Prosegue il ponte del 25 aprile con tanti eventi sul territorio, ma che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per sabato 27 e domenica 28 aprile, con uno sguardo anche alla tendenza per lunedì 29 aprile 2024.

Meteo Genova e Liguria venerdì 26 aprile

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge, in attenuazione dal pomeriggio e schiarite in serata. Temperature comprese tra i 10 e i 15°C. Sul resto della Liguria: a ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata; a levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Meteo Genova e Liguria sabato 27 aprile

Secondo gli esperti di 3BMeteo sabato a Genova i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite e temperature comprese tra la minima di 11 e la massima di 16°C. Sul resto della Liguria, a ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Su Riviera di levante e Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle Alpi giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali.

Meteo Genova e Liguria domenica 28 aprile

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, in rialzo le temperature, dalla minima di 13 alla massima di 23°C. Si rafforza l'alta pressione, sul resto della regione, sulla costa (sia a ponente che a levante) nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Meteo Genova e Liguria lunedì 29 aprile

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ulteriore rialzo delle temperature con valori compresi ta la minima di 14 e la massima di 25°C. Situazione simile anche sul resto della Liguria sia sulla costa che nell'interno.

