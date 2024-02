Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel weekend? Le previsioni degli esperti di 3bmeteo per sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 febbraio 2024.

Previsioni meteo Liguria sabato 17 febbraio 2024

A Genova, spiegano gli esperti di 3BMeteo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature comprese tra i 10°C e i 17° C, venti da moderati a deboli e mare poco mosso. Bel tempo anche nel resto della Liguria sulla costa, qualche nube sparsa al mattino sulla costa di levante e sull'Appennino.

Previsioni meteo Liguria domenica 18 febbraio 2024

A Genova Situazione simile e bel tempo anche domenica 18 febbraio con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo nubi basse dalla sera. Temperature comprese tra i 10°C e i 16°C, mare poco mosso e venti da moderati a deboli. Un campo di alte pressioni abbraccia la Ligura garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo alla sera.

Previsioni meteo Liguria lunedì 19 febbraio 2024

La nuova settimana si dovrebbe aprire a Genova con bel tempo e sole e temperature sempre comprese tra la minima di 10 e la massima di 16°C. Situazione simile sul resto della Liguria: sulla Riviera di ponente giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Riviera di levante e Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

