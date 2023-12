Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per da venerdì 15 a domenica 17 dicembre 2023 a Genova e nella nostra regione. Con la tendenza anche per lunedì 18 dicembre.

Previsioni meteo Liguria venerdì 15 dicembre 2023

Venerdì 15 dicembre 2023 un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla costa da ponente a levante, su Alpi e Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria sabato 16 dicembre 2023

A Genova, spiegano gli esperti di 3BMeteo, bel tempo e sole per l'intera giornata con temperature comprese tra la minima di 9°C e la massima di 14°C. Venti tesi da nord e mare poco mosso. Situazione simile sul resto della Liguria: sia sulla costa da ponente a levante che nell'interno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria domenica 17 dicembre 2023

L'alta pressione rimane in Liguria garantendo bel tempo sia sulla costa che nell'interno per tutta la giornata. Per quello che riguarda Genova sole e temperature comprese tra i 7°C e i 15°C. Venti moderati da nord e nord-est. Mare poco mosso.

Previsioni meteo Liguria lunedì 18 dicembre 2023

Lunedì a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo nubi basse dalla sera, ma senza piogge. Temperature comprese tra 7°Ce e 15°C, venti deboli e mare quasi calmo. Per quello che riguarda il resto della Liguria situazione simile con bel tempo e qualche addensamento serale.