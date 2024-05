Meteo Liguria: le previsioni per il weekend

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel fine settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per sabato 11 e domenica 12 maggio 2024, con uno sguardo anche alla tendenza per lunedì 13 maggio. Weekend tutto sommato di bel tempo, la pioggia potrebbe tornare nella mattinata di lunedì.

Meteo Genova e Liguria venerdì 10 maggio

A Genova nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Temperature comprese tra i 19 e i 26°C. Situazione simile sul resto della Liguria, qualche nuvola nel pomeriggio a ponente, maggiore variabilità invece a levante.

Meteo Genova e Liguria sabato 11 maggio

A Genova, secondo gli esperti di 3BMeteo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata di sabato, con temperature comprese tra i 18 e i 25°C. Nel resto della Liguria: su Riviera di ponente e Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; a levante cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Meteo Genova e Liguria domenica 12 maggio

Domenica 12 maggio a Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con temperature comprese tra i 18 e i 25°C. Venti deboli e mare quasi calmo. Sul resto della Liguria: a ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla costa di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Meteo Genova e Liguria lunedì 13 maggio

Lunedì 13 maggio potrebbe tornare la pioggia, debole, al mattino. A Genova però la situazione dovrebbe poi migliorare nel pomeriggio con rasserenamenti e temperature in calo, comprese tra i 16 e i 22°C. Situazione simile sulla costa da levante a ponente in Liguria.

