Meteo, le previsioni del primo maggio e della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 1 maggio 2023 con instabilità e qualche pioggia, situazione instabile anche martedì 2 maggio con miglioramento e bel tempo tra mercoledì 3 e venerdì 5. Possibile, infine, un nuovo peggioramento con piogge tra sabato 6 e domenica 7 maggio.

Previsioni meteo Liguria lunedì 1 maggio 2023

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Genova il primo maggio ci saranno nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio e schiarite in serata. Temperature comprese tra i 15 e i 21°C. Nel resto della Liguria su riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata.

Previsioni meteo Liguria martedì 2 maggio 2023

Gli esperti di 3BMeteo prevedono a Genova nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, senza piogge. Temperature comprese tra i 14 e i 23°C. Situazione simile sulle riviere di ponente e levante e anche nell'interno.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 3 maggio 2023

A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata con temperature comprese tra i 14 e i 22°C. Situazione simile sulle riviere di levante e ponente e nell'interno dove, tuttavia, potrebbe esserci qualche nuvola in più nel pomeriggio. .

Tendenza meteo Liguria da giovedì 4 maggio 2023

Giovedì 4 maggio a Genova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, situazione simile nel resto della Liguria che proseguirà anche venerdì 5 maggio. Poi possibile peggioramento con piogge tra sabato 6 e domenica 7 maggio 2023. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.