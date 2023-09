Le previsioni di 3BMeteo: "Intenso peggioramento nella seconda parte della settimana"

Liguria in allerta gialla per temporali. Durerà fino alle 2 del mattino di domani, martedì 19 settembre nelle zone B, C ed E (che comprendono Genova e Città Metropolitana). Più a ponente, nelle zone A e D, l'allerta terminerà alle 21 di lunedì 18 settembre. Alessio Onori di 3BMeteo analizza la situazione e spiega quali sono i fenomeni attesi per le prossime ore e nei prossimi giorni, da martedì 19 a domenica 24 settembre.

"Nel corso della settimana - spiega Onori - sono attese condizioni di spiccata variabilità sulla Liguria, in particolare tra giovedì e venerdì è atteso un nuovo intenso peggioramento ad opera di una perturbazione nord atlantica. Nel dettaglio: martedì tempo variabile, con nuvolosità frequente sui settori centro-orientali dove non si esclude qualche residuo piovasco, specie sulle zone appenniniche. Mercoledì la giornata migliore con schiarite anche ampie, in particolare su genovese e spezzino; su imperiese e savonese, dopo un avvio di giornata nel complesso buono si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità con primi piovaschi a partire dal tardo pomeriggio-sera".

Onori di 3BMeteo annuncia poi il vero peggioramento: "Tra giovedì e venerdì entrerà nel vivo ovunque, con piogge più intense e persistenti, associate anche a un calo delle temperature soprattutto nei valori massimi. Al momento l'area maggiormente colpita dovrebbe risultare quella centro-orientale, dove localmente sono attesi picchi elevati anche vicini ai 100 mm nelle 24h. Attenzione anche un deciso rinforzo del vento da sud, con moto ondoso in aumento e possibili mareggiate. Migliora nel fine settimana, con spazio anche delle schiarite tra sabato e domenica grazie all'allontanamento della perturbazione. Per la città di Genova, tempo variabile tra martedì e mercoledì in un contesto per lo più asciutto. Peggiora tra giovedì e venerdì con rovesci e temporali anche intensi e persistenti, associati a un calo termico e rinforzo del vento".