Non si presenta a messa e i fedeli lanciano l'allarme: prete salvato dai vigili del fuoco

I fedeli si sono accorti che qualcosa non andava quando non hanno visto il sacerdote presentarsi a messa, e così è partita la macchina dei soccorsi. Il prete, che era nella sua casa a Borzoli, si era in effetti sentito male, ed è stato salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a entrare trovandolo privo di sensi.

Sul posto anche la Croce Rosa Rivarolese e l'automedica Golf 2 che hanno soccorso l'uomo e lo hanno portato nel tardo pomeriggio in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.