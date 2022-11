Delitto della freccia, presidio in ricordo di Javier Romero Miranda

Dopo la raccolta beni per la famiglia, continuano le iniziative di solidarietà nei confronti della comunità peruviana di Genova e di cari di Javier Miranda Romero, il 41enne morto nel centro storico dopo essere stato trafitto da una freccia scagliata dall'inquilino di un palazzo.

Il presidio lunedì 7 novembre

Oggi, lunedì 7 novembre, alle 17,30 in piazzetta dei Greci (accanto a piazza delle Vigne), Genova che Osa insieme a Arci, Cgil, Anpi e comunità di San Benedetto al Porto promuove un presidio in ricordo di Romero e per mostrare solidarietà alla sua famiglia. Ma sarà anche un'occasione per parlare delle politiche che ruotano intorno al centro storico. L'evento si terrà nel centro storico: "Saremo lì per il signor Romero e per dimostrare che Genova è viva e profondamente indignata dalla fredda violenza dell'omicidio - è il commento di Marta Serra di Genova che Osa -. In questi giorni molti tra politici e media hanno spostato l'attenzione sui temi della movida e del divertimento, in alcuni casi arrivando a giustificare l'atto omicida. Noi saremo in piazza perché invece lo riteniamo del tutto ingiustificabile e perché vogliamo che sia fatta giustizia. Noi saremo lì a rivendicare anche il diritto al divertimento, che non si sopirà per la paura dell'ingiustificata violenza e per ricordare che l'aumento quantitativo delle forze dell'ordine e la militarizzazione del centro storico non sono una soluzione".

Genova che Osa, Arci, Cgil, Anpi e comunità di San Benedetto hanno firmato un appello per parlare in modo più approfondito di centro storico: "Il problema nel centro storico sono solitudini e fragilità, a partire dall'alto numero di persone che vivono sole e la mancanza di spazi e strutture che favoriscano la socialità, l'aggregazione, la riduzione delle marginalità. Purtroppo in questi anni il Comune di Genova e la Regione Liguria hanno favorito politiche opposte, abbandonando queste fragilità a se stesse. Il centro storico è stato militarizzato e si è favorita una offerta commerciale basata su eventi che nascono e subito muoiono orientati al consumo e ai turisti. In questo mix la narrazione pubblica ha alimentato un conflitto sbagliato tra chi abita il centro storico e tante persone che lo vivono, in particolare giovani. Promuoviamo un presidio per esprimere il nostro cordoglio e per chiedere un netto inversione di rotta nelle politiche comunali. Vogliamo una Genova accogliente, con spazi di aggregazione e socialità, al giorno come alla notte".

Il rosario e la veglia fino al luogo del delitto domenica 13 novembre

Anche la comunità sudamericana si muove: la fratellanza Señor de los Milagros Genova, insieme a diverse associazioni e comitati dei cittadini peruviani del capoluogo ligure, invita tutta la comunità latinoamericana alla veglia e al rosario in onore di Javier Miranda Romero.

La data è domenica 13 novembre alle ore 17. Il ritrovo è presso la chiesa di San Siro e da qui si proseguirà fino a vico Quattro Canti di San Francesco, luogo del delitto.