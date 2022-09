"#ioscioperoperMatteo": oggi lo sciopero contro il licenziamento di un dipendente del Baluardo

#ioscioperoperMatteo: è questo lo slogan utilizzato dal personale del Baluardo per protestare contro il licenziamento di un collega.

La protesta è oggi, lunedì 19, a partire dalle ore 9 al Porto Antico.

Cos'è successo

La notizia del licenziamento era stata resa pubblica lo scorso luglio quando la Filcams Cgil aveva denunciato in una nota quanto stava accadendo. Il Baluardo Spa Gruppo Synlab Italia (di cui il Baluardo fa parte), a seguito di una riorganizzazione che vede le attività del magazzino di Campi trasferite in in Toscana, ha deciso di licenziare un magazziniere. Da qui il presidio odierno dei lavoratori del Baluardo Spa contro questa scelta.

Cgil: "Una grande azienda che non riesce a ricollocare un solo lavoratore: è inverosimile"

I lavoratori hanno ottenuto l'appoggio dei sindacati: per la Filcams Cgil "risulta inverosimile comprendere come, una Azienda come Synlab Italia, che vanta un fatturato di oltre 300 milioni di euro, più di 35 milioni di analisi effettuate ogni anno, 1,5 milioni di prestazioni poliambulatoriali e imaging all’anno, 1.800 dipendenti, 1.800 liberi professionisti, 170 operatori di logistica, non riesca a ricollocare un solo lavoratore in una posizione alternativa. Nonostante il recente incontro in Prefettura e il parere favorevole al reintegro da parte della direzione dell’Ispettorato del lavoro, incontro durante il quale l’azienda si era impegnata a rivedere le proprie posizioni, la Synlab è andata avanti e ha formalizzato il licenziamento con data retroattiva".

Alla luce di tutto ciò la Filcams Cgil di Genova ha dichiarato lo sciopero di tutto il personale del Baluardo spa e Baluardo servizi sanitari per tutta la giornata di lunedì 19 settembre con presidio a partire dalle ore 9 davanti al Baluardo del Porto Antico.