"No al rigassificatore": oggi la protesta di associazioni e comitati davanti alla Regione

L'appuntamento per cittadini, associazioni e comitati (sono oltre 40 i gruppi civici del territorio) è oggi, lunedì 25 settembre, alle 9,30 davanti alla sede della Regione, per un presidio organizzato al fine di ribadire la contrarietà all'installazione della nave rigassificatrice Golar Tundra davanti alle spiagge di Savona. Nel frattempo, Legambiente Liguria ha inviato alla Regione e al Ministero dell'Ambiente una serie di osservazioni, ribadendo l'urgenza - in risposta alle indicazioni dell'Unione Europea per far fronte ai cambiamenti climatici - del graduale abbandono delle fonti di energia fossile.

I comitati: "Rigassificatore? Non è una vera transizione ecologica"

"Un'imposizione 'nazional-regionale' inaccettabile - spiegano i comitati - perché non costituisce una vera transizione ecologica, viene giustificata assumendo per dogma un’emergenza energetica non dimostrata nei fatti e nei numeri, allunga i tempi di sudditanza dalle fonti energetiche fossili, è pericolosa per le caratteristiche della nave che non è adatta a essere utilizzata in mare aperto in esposizione offshore, è dannosa alla salute in un territorio già martoriato su questo piano, è incompatibile con le attività del turismo e dell’agricoltura del territorio".

Legambiente: "Pericoli per l'uomo e gli animali"

Nelle osservazioni che Legambiente ha inviato alla Regione Liguria e al governo viene evidenziato che "il gas freddissimo, a contatto con l'acqua di mare, molto più calda, inizierebbe a ribollire, a evaporare e formare una pericolosa nube. Questa nube di metano evaporato rimarrebbe più fredda e più densa dell'aria e potrebbe viaggiare sfiorando la superficie marina, spinta dal vento, verso la terraferma. Scaldandosi lentamente la nube comincerebbe a mescolarsi con l'aria. Una miscela fra il 5 e il 15 percento di metano con l'aria è esplosiva. I pericoli sono evidenti per l'uomo come per le specie presenti".

La decisione è ancora più controversa, secondo l'associazione ambientalista, perché la Golar Tundra verrebbe riposizionata - partendo da Piombino - all'interno del Santuario Pelagos, area marina internazionale dedicata alla protezione dei mammiferi marini e del loro habitat istituita nel 2002.