In centinaia al presidio contro il trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia

I cittadini scendono in piazza per protestare contro il trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia dopo la mancata autorizzazione del Comune allo svolgimento del consiglio municipale davanti a palazzo San Giorgio. In cinquecento hanno risposto alla chiamata del presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, radunandosi di fronte alla sede di Autorità portuale.

Tra i presenti il senatore del movimento 5 stelle Luca Pirondini, il capogruppo del Pd a Tursi Simone D’Angelo con i consiglieri Cristina Lodi, Alberto Pandolfo, Claudio Villa, Monica Russo, il consigliere pentastellato Fabio Ceraudo, il capogruppo di Linea Condivisa in Regione Gianni Pastorino, l’ex presidente della Regione Claudio Burlando.

Insieme ai comitati, anche il vice presidente del consiglio regionale Armando Sanna e il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino. Presente anche il deputato Pd Lorenzo Basso, che ha presentato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture Salvini contro il trasferimento dei depositi e lo sky metro.