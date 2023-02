Servizi educativi del Comune, 50 precari senza lavoro da marzo: il presidio a Tursi

Il prossimo 3 marzo, circa 50 lavoratori precari dei servizi educativi del Comune di Genova rimarranno senza lavoro a causa degli annunciati tagli dei supplenti: i sindacati non ci stanno e organizzano un presidio proprio davanti a Tursi con appuntamento domani, martedì 28 febbraio, dalle ore 14, in via Garibaldi. La manifestazione, che nasce per la difesa del servizio educativo 0-6, è indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e dal Coordinamento rsu del Comune di Genova. A seguire si terrà un'assemblea dei lavoratori. Difficile, dunque, garantire il regolare svolgimento del servizio negli asili per la giornata di domani.

"Il 3 marzo - annunciano i sindacati - circa 50 tra lavoratrici e lavoratori precari dei servizi educativi del Comune di Genova resteranno senza lavoro. Si tratta di un fatto gravissimo, in quanto il mancato rinnovo del contratto sarà causa di ulteriori difficoltà nell'erogazione di un servizio di qualità ai bambini e alle loro famiglie e ulteriori difficoltà per i lavoratori che restano in servizio e che saranno costretti a effettuare ore aggiuntive di lavoro straordinario e continui cambi turno per garantire il servizio".

Scopo della manifestazione di domani è chiedere garanzie sui rinnovi contrattuali per i dipendenti a tempo determinato, il rafforzamento dell'organico a tutela del servizio alle famiglie, assunzioni a tempo indeterminato, condizioni di lavoro dignitose e per impedire l'esternalizzazione dei servizi: "Il Comune di Genova deve trovare una soluzione che tuteli il servizio alle famiglie, fronteggi le carenze di organico e garantisca il lavoro ai precari".