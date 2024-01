Il flash mob dei giornalisti contro la "legge bavaglio"

Una cinquantina i giornalisti liguri presenti al flash mob in largo Lanfranco, davanti alla prefettura, contro la "legge bavaglio", con mascherine e bende davanti alla bocca per protesta. Presenti Associazione Ligure dei Giornalisti, Gruppo Cronisti Liguri, Ordine dei Giornalisti, Rete No Bavaglio. In piazza anche Alessandra Costante, giornalista genovese e segretaria nazionale Fnsi.

Lo scorso dicembre, la Camera dei deputati ha approvato l'emendamento alla legge di delegazione europea presentato dal deputato di Azione Enrico Costa. Il testo, nella versione riformulata dal governo, introduce il divieto di pubblicazione "integrale o per estratto" del testo dell'ordinanza di custodia cautelare.

Quella di oggi, lunedì 29 gennaio, non è la prima occasione per dire no alla "legge bavaglio": i giornalisti liguri avevano già protestato in occasione dell'evento "Cronaca di un anno di cronaca", con un minuto di silenzio e volti imbavagliati.

"Il testo approvato alla Camera - dichiara l'Associazione Ligure dei Giornalisti - costituisce una gravissima violazione dell'articolo 21 della Costituzione e va oltre la direttiva europea che non vieta in alcun modo la pubblicazione degli atti di indagine".

"Se la norma dovesse essere approvata anche in Senato ci troveremmo di fronte a un provvedimento che vuole imbavagliare l’informazione, limitando l’attività dei giornalisti e colpendo il diritto dei cittadini ad essere informati. Per questo motivo invitiamo non solo tutti i colleghi liguri a partecipare al presidio del 29 gennaio ma l'appello è rivolto a chiunque voglia scendere in piazza al nostro fianco a tutela dell'informazione che è da sempre un bene di tutti", dicono Matteo Dell'Antico (segretario dell'Associazione Ligure dei Giornalisti), Tommaso Fregatti (presidente del Gruppo Cronisti Liguri) e Filippo Paganini (presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria).

Alla giornata di protesta ha aderito anche Cgil Genova e Liguria: "Non si tratta solo di una lotta di categoria che riguarda i giornalisti, ma di una battaglia che deve interessare tutti i cittadini di questo paese - dicono i rispettivi segretari Igor Magni e Maurizio Calà -. E poi si tratta di una battaglia per i diritti: a essere informati, a vivere in una democrazia compiuta, una democrazia che avanza e non che arretra. Come pubblicato dal Rapporto 2023 di Reporter Senza Frontiere, l'Italia non brilla nella classifica internazionale che riporta la fotografia delle libertà di stampa nel mondo. Crediamo che questo provvedimento possa rappresentare un ulteriore tassello che ci relegherebbe ancora più in basso rispetto anche a questa classifica".