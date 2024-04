Lavoro, la protesta di Genova che Osa: "Ecco perché viviamo in una città inospitale per i giovani"

Contratti precari, paghe basse, lavoro spesso in nero e un largo utilizzo del volontariato: questi, secondo Genova che Osa, sono i principali motivi per cui Genova non è una città per giovani.

Ieri, lunedì 22 aprile, il movimento ha protestato davanti alle porte del consiglio regionale, presentando dati e proposte insieme con la Sinistra Universitaria e l'Unione degli Studenti. A partecipare al presidio anche Simona Cosso, segretaria di Sinistra italiana e i consiglieri regionali Ferruccio Sansa e Selena Candia. Mentre il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, insieme al consigliere Armando Sanna sono usciti per incontrare gli attivisti.

Sui cartelli, i dati raccolti da Genova che Osa: secondo Unioncamere-Anpal, circa l'80% dei posti di lavoro offerti a Genova è precario, mentre la percentuale scende in città come Milano e Torino. In più, secondo i dossier "Giovani e cattivi lavori" e "Lo sfruttamento dei tirocini", elaborati dallo stesso movimento, il 90% dei giovani genovesi non è soddisfatto del lavoro nel capoluogo ligure.

"Genova è in declino: ogni anno più di 3.000 giovani se ne hanno i mezzi scappano - spiega l'attivista Amanda Pederzolli -. Vogliamo un sistema economico inclusivo fondato su lavori gratificanti con stipendi adeguati, incarichi e tempi di lavoro giusti, e organizzato in modo da generare ricchezza distribuita per tutte le persone che risiedono in città. Comune e Regione sono tra i principali datori di lavoro, compratori di beni o servizi e leader nelle iniziative in città e per questo vogliamo che siano i primi ad agire concretamente per cambiare l’economia".

Tra le proposte di Genova che Osa, un salario minimo in appalti e subappalti pubblici e un'indennità più equa per i tirocini extracurriculari, tempi di lavoro che garantiscano il diritto al riposo (con anche la sperimentazione della settimana lavorativa breve a parità di salario), l'accesso garantito a percorsi di formazione anche a chi già lavora e borse di studio per remunerare lo svolgimento dei tirocini. E poi ancora gli attivisti chiedono che Comune e Regione - incoraggiando anche i privati a fare lo stesso - incrementino le spese di acquisto di beni e servizi nell’economia locale e inseriscano clausole sociali nei contratti di fornitura, ad esempio sulla parità di trattamento tra i generi, la formazione dei lavoratori e la sostenibilità ambientale.