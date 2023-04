Presidio di protesta per il campetto del Chiappeto mai realizzato

Non c'è un grande prato verde, bensì, come recita il volantino che annuncia la protesta, "un grande tetto grigio dove non nascono speranze": è quello del campetto da calcio del Chiappeto. Sono ormai passati tanti anni e, del campo a cinque in erba per la parrocchia che doveva essere rifatto, ancora nessuna traccia: i lavori sono fermi ma il quartiere non ci sta e si mobilita nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile. Il presidio, indetto dal comitato di quartiere Parrocchia del Chiappeto, si terrà alle 16,30 nel parcheggio comunale sopra la parrocchia.

È da mesi che sulla questione si batte anche don Roberto Fiscer, "prete social" da centinaia di migliaia di follower nonché parroco della Santissima Annunziata Del Chiappeto a Borgoratti.

Tornando indietro nel tempo, nel 2006 una ditta privata aveva iniziato la costruzione di 56 posti auto al chiuso, ma il progetto prevedeva anche, sopra, la realizzazione di un campo da calcio ad uso dei bimbi del quartiere. Così aveva deliberato il Comune autorizzando i lavori. Sulla questione erano intervenuti ancora il sindaco Bucci, il presidente del Municipio Medio Levante e un nutrito comitato di cittadini di via Sapeto e Minoretti, per ribadire quanto fosse importante il completamento dei lavori. Tutto, a oggi, invano.

Al presidio di domani sono invitati a partecipare tutti i bambini, genitori, zii e nonni, possibilmente con una maglietta da calcio o sportiva, per testimoniare la voglia di divertirsi in allegria e in un ambiente sicuro. Quello che aspettano da anni.