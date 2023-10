Da due settimane davanti alla Regione per chiedere un messaggio di pace sul maxischermo

Dura ormai da due settimane il presidio di Genova che Osa sotto la sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, aspettando una risposta alla petizione che chiede all'istituzione di proiettare un messaggio di pace sul maxischermo. E tutte le mattine, accanto al portone d'ingresso, viene steso uno striscione bianco con la scritta "pace".

"È il nostro tentativo di ottenere una risposta ufficiale da parte dell'ente dopo che e-mail e richieste di incontro sono state ignorate per giorni" raccontano da Genova che Osa, che ha raccolto online più di 5mila firme per chiedere un diverso utilizzo del maxischermo che ricopre la facciata del palazzo della Regione. Soprattutto dopo il messaggio di solidarietà a Israele in seguito agli attacchi di Hamas, che aveva acceso diverse polemiche perché considerato divisivo, mentre molte persone avrebbero gradito di più un generico invito alla pace.

"Abbiamo chiesto un incontro al segretario generale Giampellegrini, che però ha risposto che non è lui ad occuparsi del maxischermo. - racconta Giovanni Quadrelli di Genova che Osa -. Da lì è iniziato un gioco di scaribarile tra funzionari e dirigenti, nessuno ha coraggio di spiegare perché non vogliono accogliere la nostra richiesta. Alla fine sembra chiaro che la responsabilità di cosa proiettare sul maxischermo ricade sull'ufficio comunicazione, che dipende direttamente da Jessica Nicolini, che è anche portavoce di Toti. Chiediamo di proiettare un messaggio di pace in linea con quanto dice la nostra Costituzione che, con grande chiarezza dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali."

Specie di fronte alla situazione umanitaria a Gaza, su cui anche l'Onu sta puntando il dito, Genova che Osa annuncia che continuerà nella sua mobilitazione: "Chiediamo a tutte le istituzioni di fare pressione per un cessate il fuoco immediato, per la creazione di corridoi umanitari a Gaza e la tutela di tutte le vite civili, per il rilascio degli ostaggi e per la costruzione delle condizioni per una pace giusta, che tuteli allo stesso modo i diritti di palestinesi e israeliani".