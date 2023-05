"Basta infortuni sul lavoro", presidio davanti a palazzo San Giorgio

"Basta infortuni sul lavoro". Animati da questo slogan, questa mattina, 23 maggio 2023, decine di lavoratori aderenti a Filt, Fiom e Fillea hanno tenuto un presidio davanti a palazzo San Giorgio.

La manifestazione è stata indetta in seguito al grave infortunio sul lavoro di qualche giorno fa nell'area di Pra', nel quale è stato coinvolto un operaio. Lavoratori e sindacati chiedono un intervento urgente alle istituzioni e all'Autorità di Sistema Portuale per regolamentare, sia le aree di cantiere in ambito portuale, che le concessioni demaniali marittime adiacenti al porto e che svolgono attività assimilabili ad esso.

Al presidio ha partecipato anche la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova a supporto dei lavoratori, per una sicurezza maggiore nei luoghi di lavoro.