"Fermiamo la guerra subito": presidio per la pace in centro

È fissato per lunedì 23 ottobre alle 18, di fronte alla prefettura di Genova, il presidio per la pace promosso dal comitato provinciale "Insieme per la Costituzione".

"Fermiamo la guerra subito": questo è il nome scelto per la manifestazione organizzata per chiedere la pace in medio oriente e l'intervento della comunità internazionale per la fine delle ostilità tra Israele e Palestina. I partecipanti che si troveranno in largo Lanfranco chiederanno un incontro con il prefetto.

Al presidio parteciperanno i rappresentanti di del comitato "Insieme per la Costituzione": Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova e Liguria, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete degli Studenti Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, Udi Genova, Sinistra universitaria, Giuristi Democratici Genova, Coordinamento Democrazia Costituzionale Genova, Il Ce.Sto, Music For Peace.

Per adesioni al presidio è possibile contattare l'indirizzo segreteria.cgil@liguria.cgil.it