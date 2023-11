I 'no funivia' tornano a Tursi: "Opera inutile senza ricadute sul quartiere e la città"

Mercoledì 8 novembre, alle 9, presidio no funivia davanti al Palazzo Tursi in via Garibaldi in occasione della Commissione in Consiglio Comunale.

L'iniziativa, promossa dal comitato Con i piedi per terra, intende ribadire la contrarietà al progetto della funivia tra la stazione marittima e forte Begato, il cui costo è stimato intorno ai 40 milioni di euro.

Il comitato la definisce "un'opera inutile senza ricadute sul quartiere e la città". Il presidio è promosso da Coordinamento associazioni Oregina-Lagaccio, Cgil, Spi Cgil, MobìGe, Wwf, Famiglie senz'auto, Con i piedi per terra, Auser, Italia Nostra e Legambiente Polis.