Lavoratori somministrati Culmv: ancora stato di agitazione e presidio

I sindacati dei lavoratori somministrati della Compagnia Unica proclamano lo stato di agitazione con presidio.

La decisione - comunicano in una nota Nidil Cgil Felsa Cisl Uiltemp Liguria - a seguito dell’ulteriore rinvio dell’incontro previsto per oggi, mercoledì 26 aprile, con Autorità di Sistema Portuale, Comune, Compagnia Unica e l’azienda Intempo-Randstad. La riunione era stata calendarizzata per dare continuità all’iter di stabilizzazione dei 72 lavoratori somministrati della Culmv che lavorano nei principali terminal del porto di Genova.

I lavoratori daranno vita ad un presidio nella mattinata di giovedì 4 maggio, dalle 10 alle 13 davanti alla sede dell'autorità portuale, a Palazzo San Giorgio, per chiedere una risposta definitiva alla richiesta di stabilizzazione.

"Nel caso in cui non venissero prospettati scenari di continuità occupazione coerenti con le richieste dei lavoratori, ci riserveremo di tutelare i nostri iscritti nei modi dovuti", concludono i sindacati.