Dalla funivia alla Ztl, presidio a Tursi dei comitati: "Opere e progetti calati dall'altro"

Non mollano la presa i comitati di quartiere e si presentano, a cinque giorni dalle elezioni, sotto Palazzo Tursi per far sentire la propria voce.

Cittadini contrari alla funivia, altri allo spostamento del petrolchimico, altri ancora alla skymetro: "Denunciamo le opere e i progetti calati dall’alto e chiediamo che le scelte dell’amministrazione vengano prese nell’interesse comune di chi abita la città e non in nome di interessi particolari", scrivono in una nota collettiva le 25 associazioni che questa sera, alle 18, parteciperanno alla protesta.

I fari sono puntati sui numerosi progetti urbanistici che "stanno compromettendo la vivibilità, la salubrità e la qualità dell’ambiente in molti quartieri", aggiungono gli organizzatori. "Un’iniziativa promossa da quei soggetti che troppo spesso sono stati additati come contrari a ogni tipo di cambiamento, restii al 'progresso' e costantemente critici nei confronti del cosiddetto 'governo del fare' in nome di un perenne no espresso a priori".

Questi cittadini, in realtà, chiedono "una società a misura d'uomo, ecosostenibile, che mette al primo posto salute, prevenzione e ambiente". È una galassia variegata quella che chiede al sindaco "giustizia sociale, ambientale ed economica" e si fa forza delle parole di Marco Bucci appena rieletto: "Sarò il sindaco di tutti indipendentemente da quello che hanno votato i cittadini, indipendentemente se siano andati a votare o no".

Proprio Bucci, ieri pomeriggio, ha convocato il collettivo per le 16.30 di oggi, per un confronto sui temi della protesta ma l'incontro slitterà. "Considerato il brevissimo preavviso - rispondono i comitati - concomitante con l'organizzazione del presidio e con gli impegni di lavoro che molti hanno nel pomeriggio e tenendo conto, inoltre, del poco tempo (mezz'ora) che il sindaco potrà concedere all'incontro, la Rete gli ha chiesto di proporre una data successiva che possa consentire la partecipazione dei delegati di tutti i comitati, associazioni e movimenti. Si auspica che questo possa essere l'inizio di un nuovo percorso aperto e pubblico di collaborazione sulla progettualità condivisa della città".

Al presidio di oggi parteciperanno Amici di Ponte Carrega, associazione MobiGe ODV, associazione Quelli del Ponte Morandi, Circolo nuova ecologia Genova, comitato Liberi Cittadini di Certosa, comitato Cittadini Banchelle, comitato contro la cementificazione di Terralba, comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova, comitato Lungomare Canepa, comitato Nervi 2022 no ZTL, comitato NO Terzo Valico, comitato Officine Sampierdarenesi, comitato SìTram Genova, comitato Sotto il Ponte, comitato spontaneo Trasta Fegino, comitato Tutela Ambientale Genova, comitato Vie Ardoino Landi, comitato via Vecchia e strade limitrofe Gruppo spontaneo “Con i piedi per terra”, Medici per l’Ambiente ISDE Genova, movimento indipendente dei Cittadini per Carignano, NO alla cementificazione di Nervi, Radice Comune APS, rete cittadina Insieme per la Salute di tutti e WWF Genova Città Metropolitana.