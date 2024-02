Salute e sicurezza sul lavoro, lunedì la protesta della Cisl in piazza De Ferrari

Presidio di protesta sotto il palazzo della Regone, in piazza De Ferrari, per dire "no" agli infortuni e alle morti sul lavoro. La manifestazione locale è stata indetta dalla Cisl lunedì 26 febbraio alle 15,30, in occasione della più ampia mobilitazione nazionale del sindacato.

Saranno presenti i delegati sindacali e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che consegneranno alla Regione il decalogo di proposte della Cisl per un patto di responsabilità tra sindacati, istituzioni e imprese per fermare le tragedie sui posti di lavoro.

"Tutti devono mettere in priorità l’impegno di fermare questa scia di sangue con una strategia all’altezza di questa emergenza" spiega il segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri.