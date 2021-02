Presidio antifascista a Cogoleto, promosso da Anpi

Sabato 13 febbraio a Cogoleto dalle 15 presso il molo Speca è in programma un presidio antifascista, promosso da Anpi, in difesa dei valori della democrazia e della natura antifascista del nostro Paese. L'appuntamento è stato organizzato dopo che tre consiglieri comunali hanno fatto il saluto romano durante la seduta del consiglio comunale nel giorno della memoria.

Hanno dato la loro adesione: Cgil, Cisl, Uil, Libera, Arci, Comunità di San Benedetto al Porto, Pd, Art.1, Lista Crivello, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Linea Condivisa, Europa Verde, Pci, Giovani Democratici, M5S, Chiamami Genova, Gruppo Scout Cogoleto, Cub e Medicina Democratica.

«Il Partito Comunista Italiano - si legge in una nota -, da sempre in difesa della causa Antifascista, difenderà, anche in questa occasione, con tutte le proprie forze, quei valori che sono i pilastri di un Paese civile. Nelle nostre Istituzioni, nel nostro Paese non deve esistere spazio per i rigurgiti fascisti. Partecipiamo numerosi, partecipiamo determinati».

La manifestazione si svolgerà in forma statica e nel rispetto delle norme anti covid.