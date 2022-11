/ Via Nicola Lorenzi

Presidio Ansaldo sotto la direzione, l'ad Marino ai lavoratori: "Ricapitalizzazione entro dicembre o mi dimetto"

Finite le scorte di legno per gli imballaggi e muletti per il trasporto merci fuori uso, gli operai chiedono spiegazioni. I sindacati hanno incontrato l'amministratore delegato Giuseppe Marino che ha promesso liquidità immediata per le necessità contingenti e la ricapitalizzazione entro il 31 dicembre