"Vergogna Regione Liguria": la protesta degli animalisti contro la caccia con arco e frecce

Mentre non si ferma l'azione di mail bombing diretta alla Regione Liguria contro la caccia con arco e frecce - provvedimento che sta causando anche malumori interni alla stessa maggioranza - nel tardo pomeriggio di domenica è stato organizzato un presidio degli animalisti in piazza De Ferrari. Più di cento persone si sono ritrovate sotto la sede della Regione per protestare.

In prima fila, nell'organizzazione, il movimento Centopercentoanimalisti: "Quella della caccia con arco e frecce è una pratica tra le più cruente in assoluto, considerando che gli animali feriti vagano anche per settimane disperati, andando incontro a una morte atroce".

Alcuni striscioni e cartelli esposti hanno associato la giunta ligure guidata da Giovanni Toti a quella trentina di Maurizio Fugatti finita nel mirino degli animalisti dopo i casi dei decreti per l'abbattimento di orsi e lupi: "Toti come Fugatti", "Liguria-Trentino nessuna differenza, complici della loro sofferenza", "Vergogna Regione Liguria" e altri.

Intanto non si ferma nemmeno la raccolta firme lanciata sul web (Change.org), che ha superato le 75 mila adesioni: "Tale petizione - scrivono i proponenti - dovrebbe interessare tutte le persone, perché è aberrante nel 2023 sottoporre gli animali a delle atroci sofferenze e mettere in pericolo anche persone che passeggiano nei boschi".