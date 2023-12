Treni speciali per l'accensione del presepe di Manarola: gli orari

Due treni speciali per l'accensione del presepe di Manarola nelle Cinque Terre. Sono stati attivati da Trenitalia su richiesta della Regione Liguria per venerdì 8 dicembre 2023. Di seguito orari e dettagli.

L'otto dicembre il treno Regionale 94113 partirà da Brignole alle 13.10 e arriverà a Manarola alle 14.42 (l'arrivo alla Spezia è previsto alle 14.58). Fermate intermedie a Genova Nervi, Recco, Santa Margherita-Portofino, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Sempre lo stesso giorno, il Regionale 94112 farà invece il percorso inverso, partendo dalla Spezia alle 19 e fermando a Manarola alle 19.08 per poi ripartire alle 19.15 verso Genova Brignole con arrivo previsto alle 20:54. Effettuerà le stesse fermate intermedie del 94113.

"Ringrazio ancora una volta Trenitalia che ha accolto la richiesta di Regione e del territorio istituendo questi due treni straordinari con orari ad hoc che agevoleranno tutti coloro che vorranno recarsi a Manarola per assistere alla tradizionale accensione del presepe luminoso - dichiara l’assessore ai Trasporti, Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori –. È uno dei presepi più belli, non solo della Liguria ma d'Italia, che dalla collina delle Tre Croci si affaccia sul nostro meraviglioso mare: un appuntamento sicuramente da non perdere”.