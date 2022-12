Masone inaugura il presepe illuminato come a Manarola, con 80 figure a grandezza naturale

La magia del Natale accende le colline di Masone che inaugura un presepe illuminato sulla scia di quello celebre - e ben più grande - di Manarola, alle Cinque Terre.

Sulla collina di Berté si trovano 80 figure riprodotte a grandezza naturale, posizionate a cura dei volontari dell'associazione Noi per Voi Masone Valle Stura. Per l'inaugurazione, durante il ponte, centinaia di persone hanno assaporato il momento dell'accensione da via Piave, tra stand gastronomici e il palco di Radio Fra le Note di don Roberto Fiscer.

Adesso, il suggestivo quadro di immagini e luci, accompagnerà le passeggiate di residenti e visitatori a partire dal ponte di Berté riflettendosi sul torrente Stura, rimanendo ben visibile anche da altre zone di Masone. Il presepe rimarrà allestito fino all'8 gennaio.

L'amminisrazione ringrazia l'associazione Noi per Voim i volontari, i privati e le imprese che hanno reso possibile lo spettacolo.