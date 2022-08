Prenoto salute, 5.378 prenotazioni in un mese

Dalle 19 di venerdì 29 luglio è attiva la piattaforma Prenoto salute, che offre ai liguri la possibilità di prenotare la diagnostica e gli esami radiologici da un pc o qualunque dispositivo mobile, 24 ore su 24. A un mese dall'avvio del nuovo servizio, il presidente della Regione e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, ha fatto un primo bilancio.

"La possibilità per i cittadini di prenotare attraverso il numero verde unico regionale del Cup Liguria (800 098543 - centro unificato di prenotazioni sanitarie) gli esami o le visite specialistiche su tutto il territorio regionale è una preziosa risorsa del nostro sistema sanitario - dichiara Toti -, che, grazie alla condivisione delle agende tra le diverse aziende e al supporto di Liguria Digitale, va esattamente nella direzione di contribuire alla riduzione delle liste d'attesa. Non dobbiamo dimenticare che fino al 2017 questa opportunità era negata ai liguri, che potevano effettuare visite ed esami esclusivamente nella propria Asl di residenza".

"Non solo: dal 29 luglio ad oggi, in un solo mese, sono già 5.378 le prenotazioni effettuate dai liguri attraverso prenotosalute.regione.liguria.it, la piattaforma online per prenotare esami radiologici e visite mediche in modo facile e immediato. È certamente vero - conclude il governatore - che l'emergenza pandemica ha provocato pesanti ricadute sulle liste d'attesa, ma tutta la nostra sanità è impegnata quotidianamente su questo fronte: dispiace per i disagi segnalati ma ritengo indispensabile ragionare in un'ottica di sistema e, anche se non sotto casa, il sistema sanitario ligure garantisce nella grande maggioranza dei casi visite e gli esami nei tempi previsti, grazie alla condivisione delle agende di prenotazione e alla nuova piattaforma on line dedicata".